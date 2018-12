Detenen un menor per provocar l'estampida amb 6 morts a Itàlia

Un jove de 15 anys va ser detingut després d'haver estat assenyalat per alguns testimonis com la persona que dissabte passat va llançar gas pebre a la discoteca Lanterna Azzurra de Corinaldo, al centre d'Itàlia, cosa que va provocar una estampida en què van morir cinc menors i una dona. El jove va ser arrestat per possessió de droga, trobada durant un escorcoll a casa seva, ja que de moment no hi ha proves que fos ell qui va utilitzar l'esprai.

La fiscalia d'Ancona continua les investigacions i encara no ha demanat interrogar el menor, detingut a casa seva a Sinigalia, prop de Corinaldo. Segons les primeres reconstruccions dels fets, l'allau es va produir quan alguns joves es van espantar i van començar a córrer després que s'escampés un gas que va causar problemes respiratoris i picors als ulls. A l'exterior de la discoteca es van començar a amuntegar les persones i es va trencar una de les baranes, cosa que va provocar una multitudinària caiguda en la qual van morir esclafades sis persones.

Les víctimes són cinc menors, d'entre 14 i 16 anys, i un dona d'uns 39 anys que havia acompanyat la seva filla, que es va salvar, al concert de l'estrella italiana del trap Sfera Ebbasta, previst per a aquella nit. L'estampida va produir prop de 120 ferits, dels quals set es troben encara hospitalitzats en estat greu. Els set ferits ingressats a l'hospital de Torrette, a Ancona, presentaven greus traumatismes per esclafament. Les investigacions també s'estan concentrant en si el local complia amb les normatives, si es va superar l'aforament permès i si el local va publicitar un concert que no existia.