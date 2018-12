El favorit per substituir el cap de gabinet de Trump deixa la Casa Blanca

Nick Ayers, el candidat favorit del president nord-americà, Donald Trump, per substituir John Kelly com a cap de gabinet de la Casa Blanca, va anunciar que deixarà el Govern a final d'any, després de rebutjar l'oferta del mandatari per ocupar el càrrec. Ayers, que actualment és el cap de gabinet del vicepresident nord-americà, Mike Pence, va revelar la seva decisió al seu compte personal de Twitter.

Per part seva, Trump va defensar un pagament de suborns confirmat pel seu antic advocat Michael Cohen, després que els demòcrates assenyalessin que el mandatari podria ser sotmès a un judici i condemnat si es demostra que les transaccions van suposar una violació del finançament de la seva campanya. «No va haver-hi col·lusió amb Rússia, així que ara els demòcrates van darrere d'una simple transacció privada, i la descriuen com una contribució de campanya», va afegir.