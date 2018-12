L'Estat registra la xifra més baixa de naixements des de 1941 el primer semestre

Espanya registra la xifra més baixa de naixements i la més baixa de defuncions des de 1941, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'INE. Els naixements són els més baixos des en 1.941, any en què van començar a registrar aquestes dades. Pel que fa a les defuncions, només van ser més altes precisament el 1941, quan es van registrar 259.202.

Així, el nombre de naixements continua a la baixa per desè any consecutiu, només interrompuda aquesta tendència en l'any 2014. Concretament, de gener a juliol de 2018 respecte als mateixos mesos de 2017 s'han reduït els naixement en un 5,8% , el que es tradueix en 11.168 nadons menys, segons les dades provisionals de l'Estadística del Moviment de la Població, publicada per l'INE aquest dimarts 11 de desembre. El nombre de parts de mare estrangera va suposar el 20% del total enfront del 18,8% de l'any passat.

Mentrestant, en aquest període van morir a Espanya 226.384 persones, un 2,1% més que en el primer semestre del 2017. Aquest augment va ser degut, fonamentalment, a l'alta mortalitat registrada al mes de gener.

En definitiva, al llarg dels sis primers mesos de 2018 van morir a Espanya 226.384 persones mentre que van néixer 179.794, és a dir, que el creixement vegetatiu --la diferència entre naixements i defunciones-- continua la seva tendència negativa en 46.590 persones, i supera al del mateix període de l'any anterior (30.738).

L'estadística de l'INE també ofereix dades de matrimonis. Així, de gener a juliol de 2018 es van registrar 69.777 matrimonis i cauen un 5,7% respecte al mateix període que el 2017, és a dir, 4.220 matrimonis menys, situant-se en el mateix nivell que el 2013 i 2014, anys en què aquestes unions van baixar.

Dades per comunitats autònomes



El nombre de naixements va disminuir en la primera meitat de 2018 en totes les comunitats autònomes, especialment a la Rioja (-13,7%), Extremadura (-10,3%) i Cantàbria (-7,8%), que van registrar losmayores descensos.

Per la seva banda, el nombre de morts va augmentar en dotze comunitats autònomes i els majors increments es van donar a les Canàries (10,2%), Andalusia (5,3%) i Cantàbria (5,1%).

Pel que fa al saldo vegetatiu --nacimientos menys defunciones-- va ser positiu en el primer semestre de 2018 en tres autonomies: Madrid, amb 3.714 persones més; Múrcia (997), i Illes Balears (428). Per contra, els saldos més negatius es van produir a Galícia (9135 persones), Castella i Lleó (7857) i la Comunitat Valenciana (5959).

En nombre de matrimonis, els majors augments es van donar a Cantàbria (6,8%), la Rioja (5,6%) i Canàries (1,1%), mentre que els descensos més acusats es van registrar a Galícia (-14, 7%), Madrid (-14,1%) i Extremadura (-10,2%).

Les dades del primer semestre de 2018 són provisionals i es publicaran com definitius al desembre de 2019. Per la seva banda, els de 2017 ja són definitius i actualitzen els provisionals difosos al juny de 2018.