Limiten la velocitat a les vies d'un únic sentit a les ciutats a 30 km/h

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assenyalar que en la modificació del reglament de circulació en què està treballant la Direcció General de Trànsit (DGT) s'inclourà el límit de 30 quilòmetres per hora per a les vies urbanes d'un sol carril. Una mesura que, tot i que està present a algunes ciutats, no està regulada en àmbit estatal.

El responsable d'Interior va realitzar una anàlisi de les mesures posades en marxa en els últims mesos i va avançar alguns els projectes de futur del seu departament en matèria de seguretat viària. Grande-Marlaska va destacar la figura de la «velocitat segura», és a dir, aquella en què es minimitza el risc de mort dels usuaris en cas d'accident. En aquest sentit, va indicar que a la UE els límits de velocitat a la carretera secundària se situen entre 90 i 70 quilòmetres per hora, mentre que Espanya és un dels pocs països que encara manté a aquest tipus de via la xifra de 100 quilòmetres per hora, depenent de la mida del voral.

Aquesta situació, va recordar, es solucionarà en la modificació del reglament que està preparant Trànsit i que ja va anunciar el director general, Pere Navarro. El ministre va assenyalar l'«impacte» d'aquesta mesura en unes carreteres en què moren cada any 1.000 persones de les més de 1.800 que moren a Espanya anualment per accidents de trànsit.

En aquest context de «velocitat segura» és on Grande-Marlaska es va referir als límits de velocitat a ciutat i, especialment al màxim de 30 km/h que recomanen els organismes internacionals -com l'OMS o la Comissió Europea- a les zones de «convivència entre vianants i vehicles a motor».