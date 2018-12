Macron declara l'«estat d'emergència econòmica» i apuja el salari mínim

El president de França, Emmanuel Macron, va declarar l'«estat d'emergència econòmica i social» amb l'objectiu d'obrir un debat nacional que permeti arribar a «un nou contracte social», en resposta a l'onada de protestes dels «armilles grogues» que ha posat en problemes el seu Govern. Macron va comparèixer per oferir un missatge a la nació després de reunir-se durant quatre hores amb els seus principals ministres, els sindicats i la patronal per explorar una solució a les revoltes que van començar fa un mes contra la pujada de l'impost sobre els combustibles i que han anat augmentant fins reclamar canvis profunds en política i economia.

Macron va anunciar un paquet de mesures de xoc apel·lant directament al seu Govern i al Parlament perquè surtin endavant. Així, el 2019 el salari mínim pujarà cent euros mensuals «sense que li costi res als empresaris»; el pagament de les hores extra i de les primes de final d'any quedaran lliures d'impostos; i la pujada impositiva prevista per al proper any queda anul·lada per als pensionistes que cobrin menys de 2.000 euros mensuals.

«No ignoro que hi ha indignació i em sembla que és justa», va dir. Macron va al·ludir «als treballadors que no arriben a final de mes i s'aixequen molt d'hora i arriben molt tard», a «la mare soltera que no té amb qui deixar els seus fills» i «als jubilats enfadats que han contribuït durant tota la seva vida i ara no poden seguir endavant».

L'inquilí del Palau de l'Elisi va admetre que «les persones més fràgils no tenen el seu reconeixement en aquesta societat». Va destacar que «això ve de lluny» «són 40 anys de problemes per als treballadors»-, si bé «el problema és que ens hem acostumat a això».

Va reconèixer que en aquest any i mig el seu Govern «no ha sabut donar una resposta ràpida». «I assumeixo la meva responsabilitat», va explicar. «Pot ser que els hagi donat la sensació que no estaven entre les meves preocupacions ni entre les meves prioritats, que no era el meu problema», però no és així, va assegurar.



«Nou contracte social»

Al marge d'aquestes mesures d'«emergència econòmica i social», va considerar necessari arribar a «un nou contracte social» per a França i amb aquest objectiu va convocar tots els agents polítics, econòmics i socials a «una reflexió profunda, a un debat sense precedents».

Macron va advocar per «un equilibri en la fiscalitat per permetre la justícia i l'eficàcia» del sistema. «Necessitem que les nostres grans empreses i els nostres ciutadans amb més possibilitats donin suport als altres», va admetre.

No obstant això, va rebutjar recuperar l'impost sobre les grans fortunes per no provocar una fugida de capitals, apostant en el seu lloc per enfortir la lluita contra el frau fiscal. En aquest sentit, va indicar que les grans empreses «han de pagar impostos i han de fer-ho a França».

Va apuntar igualment a reformes del sistema de pensions i del subsidi per desocupació, «amb regles més clares i més justes que recompensin els treballadors», i de la llei electoral, «perquè s'escoltin millor les diferents opinions», així com va prometre afrontar els desafiaments de la immigració i el canvi climàtic. El mandatari es va atrevir a proposar una revisió de «l'organització de l'Estat».