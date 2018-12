El PP va fer servir fons reservats per espiar Bárcenas

El Ministeri d'Interior ha reconegut davant l'Audiència Nacional l'existència de l'anomenada operació Kitchen per espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas, tot aclarint que va tenir una durada de dos anys (entre 2013 i 2015) i que es van utilitzar fons reservats per pagar a col·laboradors de el seu entorn a canvi d'informació.

Segons El Mundo, la Direcció General de la Policia ha presentat un escrit davant del Jutjat d'Instrucció número 5 en què admet que «dels indicis recopilats fins al moment es coneix que en aquesta operació han participat funcionaris adscrits a la Direcció Adjunta Operativa de la Policia, així com a la Comissaria General d'Informació, existint la constànciade la utilització de col·laboradors o informadors, algun dels quals rebia una remuneració periòdica a canvi de la informació facilitada».

D'aquesta manera, Interior admet per primera vegada l'existència de l'operatiu policial, en què van participar comissaris com José Manuel Villarejo, i en el qual els policies es van apoderar de documentació en poder de Bárcenas sobre el finançament il·legal del PP a tot Espanya. Aquests documents mai van ser lliurats a l'Audiència Nacional, que investigava ja en aquell moment la fortuna oculta de l'extresorer popular. Una vegada que el Ministeri d'Interior ha reconegut l'existència de l'operació Kitchen, ERC ha demanat al Congrés dels Diputats la compareixença del ministre d'Interior per donar més detalls als grups.

Per altra banda, Sergio Ríos, que va ser xofer de l'extresorer del PP, declararà avui en qualitat d'investigat perquè aclareixi la seva possible participació en l'«operació Kitchen», l'operatiu policial que s'hauria posat en marxa el 2013 per robar informació sensible que l'extresorer s'hauria endut del partit quan va ser acomiadat.

El magistrat de reforç del jutjat central d'instrucció número 6 ha convocat Ríos a petició de la Fiscalia Anticorrupció perquè aclareixi si va ser contractat per a l'operatiu presumptament liderat pels comissaris José Manuel Villarejo i Enrique García Castaño per fer-se amb els documents de Bárcenas.

L'anomenada Kitchen és la setena peça secreta derivada del cas Tàndem, que investiga les activitats presumptament il·lícites de Villarejo. És, segons les fonts consultades, la més delicada de tota la investigació, ja que es tractaria d'un encàrrec realitzat al comissari jubilat però costejat amb fons públics per satisfer interessos particulars, és a dir, del propi Partit Popular.