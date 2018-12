Així és Chériff C., el sospitós de l´atac a Estrasburg

La Fiscalia ha confirmat la hipòtesi terrorista en l'atac d'Estrasburg i ha identificat com a autor a un jove de 29 anys, Chérif C., que s'havia "radicalitzat" després d'arrossegar un llarg historial per delictes comuns, amb fins a 27 condemnes a l'esquena a França, Alemanya i Suïssa. Segons un testimoni, va cridar "Al·là és gran" durant l'atac.

El fiscal de París, Rémy Heitz, ha comparegut davant els mitjans per donar compte de les investigacions sobre l'incident de dimarts a la nit. Chérif C., equipat amb una arma de foc i una arma blanca, va realitzar un recorregut amb el que va sembrar el pànic en tres punts diferents de la ciutat, entre ells els voltants d'un mercat nadalenc.

"El terrorisme ha colpejat de nou el nostre territori", ha lamentat Heitz, en el marc d'una compareixença davant els mitjans en què ha relatat com van transcórrer uns fets que podrien haver tingut com a detonant una operació policial el dimarts al matí al domicili del presumpte tirador.

La Policia va acudir a l'habitatge per intentar arrestar---segons la premsa per temptativa d'homicidi i robatori-- i es va trobar amb una granada defensiva, un fusell llarg del 22, quatre ganivets grans, dels quals dos de caça i munició, ha dit el fiscal. Per aquesta mateixa nit, les forces de seguretat s'havien mobilitzat en els llocs que solia freqüentar el sospitós.

La troballa d'aquest armament va ser el que va posar sobre la pista als investigadors després de l'atac al mercat de Nadal.

Tot va saltar pels aires poc abans de les 20.00, quan va començar una cadena d'atacs que es va saldar amb dos morts i una tercera persona en estat de mort cerebral. També van resultar ferides 13 persones, sis de les quals es trobaven aquest dimecres al matí en estat crític, segons Heitz.

Fitxa 'S'

Chérif C. ostentava en aquests moments una anomenada Fitxa 'S', emesa per la Direcció General de Seguretat Interior francesa. Aquest útil permet a les autoritats registrar regularment informacions sobre la persona, sobretot els desplaçaments. També estava inscrit al fitxer de sospitosos per la prevenció de la radicalització de caràcter terrorista. Una llista de més de 20.000 persones conegudes a França per la seva proximitat a la ideologia gihadista.

Actualment, Chérif està en recerca per un assumpte de "temptativa d'assassinat i associació de malfactors per cometre un crim". Això implica que el jutge d'instrucció ha emès una comissió rogatòria per procedir a la seva interpel·lació, tot i que quan van arribar al seu domicili havia fugit.

"Al·là és gran"

El fiscal ha explicat que un dels testimonis consultats pels investigadors ha confirmat que el tirador va cridar "Al·là és gran" i que el taxista en què Chérif C. va fugir del lloc dels fets va escoltar com "justificava" el que acabava de perpetrar , tot i que per ara no hi ha motivacions clares ni cap grup ha reivindicat l'autoria de l'atac.

Les autoritats intenten esbrinar quin va ser l'itinerari de l'atacant i si va comptar amb algun còmplice. Heitz ha confirmat que quatre persones del entorn del sospitós estan detingudes i, segons fonts citades per France Info, es tracta dels dos pares i de dos germans de Chérif C.

Sobre el perfil del sospitós, que estaria ferit, el fiscal ha confirmat que es tracta d'un jove de 29 anys amb nombrosos antecedents policials i amb una fitxa 'S' per "radicalització", pel que estava teòricament sota el radar de les autoritats . Segons Heitz, havia estat condemnat a 27 ocasions i tenia antecedents no només a França, sinó també a Alemanya i Suïssa.