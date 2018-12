Almenys 4 morts i 11 ferits en un tiroteig al centre d'Estrasburg

Almenys quatre persones van morir i onze van resultar ferides -cinc d'elles greus- per un tiroteig als voltants del principal mercat nadalenc d'Estrasburg, al centre de la ciutat francesa. Un home va obrir foc al carrer Orfèvres, al centre d'Estrasburg, i després va fugir, posant-se en marxa un operatiu de recerca als barris de Neudorf i del Parc de l'Estrella.

«L'autor dels fets ha estat identificat i està sent buscat activament. Els serveis de seguretat estan totalment mobilitzats», va explicar la Prefectura del Baix Rhin, demanant als residents a aquestes zones d'Estrasburg que romanguessin «confinats». L'operació es va centrar a Neudorf, on el sospitós es va atrinxerar, registrant-se un intercanvi de trets.

L'alcalde d'Estrasburg, Roland Ries, va revelar que hi havia un segon operatiu de seguretat a Broglie, al centre històric de la ciutat, perquè hi podria haver una segona persona implicada en el tiroteig.

El ministre d'Interior, Christophe Castaner, va explicar que el sospitós estava fitxat per «delictes comuns». No obstant això, fonts policials van detallar que té 29 anys i estava fitxat sota la categoria «S», és a dir, per presumpta radicalització. De fet, un grup de gendarmes havia acudit al matí a casa del suposat autor del tiroteig amb la intenció de detenir-lo però no el van trobar allà. La Fiscalia Antiterrorista ha assumit la investigació sobre el tiroteig, segons fonts del Ministeri Públic.

El sospitós va obrir foc al carrer de Grans-Arcades, per després fugir en direcció a la Grand'Rue, on es van escoltar més trets. El centre d'Estrasburg va quedar acordonat i el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va ordenar tancar la seu de la institució comunitària, de manera que ningú pogués entrar ni sortir.

El president de França, Emmanuel Macron, estava reunit amb un grup de diputats al Palau de l'Elisi quan va esclatar el tiroteig i va suspendre la trobada.