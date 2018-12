Atemptat terrorista a Estrasburg | 700 policies busquen l´autor de l´atac

Les autoritats de França han activat un ampli dispositiu de seguretat per donar amb el responsable del tiroteig registrat dimarts a la nit a la ciutat d'Estrasburg, al qual s'ha descrit com un jove amb nacionalitat francesa i fitxat únicament per delictes comuns però que s'hauria radicalitzat a la presó.

La Fiscalia antiterrorista s'ha fet càrrec de les investigacions per l'atac, que va deixar tres morts i 13 ferits, però per ara el Govern ha evitat qualificar d'atemptat la nit de caos que es va viure dimarts a la ciutat francesa que alberga el Parlament Europeu. El secretari d'Estat d'Interior, Laurent Nuñez, ha afirmat a France Inter que "encara no s'ha establert" la "motivació terrorista".

El ministre de l'Interior, Christophe Castaner, ha anunciat que s'han extremat les mesures d'alerta i que França està, almenys fins a l'arrest del sospitós, en situació de "vigilància d'atemptat", davant el temor que es puguin produir més atacs a les pròximes hores. El fugit estaria ferit en un braç després de ser tocat en un intercanvi de trets amb la policia dimarts.

Més de 650 policies i gendarmes s'han sumat a un ampli dispositiu per intentar trobar Chérif C., un jove de 29 anys nascut a Estrasburg i que ja estava sota el radar de les autoritats, dins de les anomenades fitxes 'S' que recullen a persones potencialment perilloses, segons France Info.

Fonts citades per 'Le Monde' han descrit al sospitós com un "delinqüent multireincident des de nen", fins al punt que hauria passat diverses vegades per la presó. La premsa francesa ha informat que un grup de gendarmes va anar al matí al seu habitatge amb la intenció de detenir-lo per temptativa d'homicidi i robatori però no hi era. Durant el registre de l'habitatge es van trobar diverses granades.

Una portaveu de l'agència de seguretat alemanya BKA ha confirmat que el sospitós té nacionalitat francesa i va estar detingut el 2016 i 2017 a Alemanya per delictes de robatori, abans de ser deportat a França. Segons la versió de Berlín, és conegut per les autoritats gal·les per radicalització, informa l'agència Reuters.

A l'espera de localitzar a Chérif C., les forces de seguretat de França han detingut ja a diverses persones, entre elles almenys a dos germans del sospitós, segons fonts citades per 'Le Figaro'. Un d'ells també tindria fitxa 'S', encara que per ara no hi ha cap sospita sobre la motivació del presumpte atacant.

Nuñez ha dit que "no es pot excloure" que el sospitós del tiroteig d'Estrasburg hagi abandonat el territori francès, tot i que els controls a la frontera amb França s'han reforçat. També ha extremat la seva vigilància Alemanya, davant el temor que pugui recalar en aquest país.