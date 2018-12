Cau una xarxa formada per quatre presos que finançaven el gihadisme

La Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional va desarticular en col·laboració amb la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries un grup de quatre presos de nacionalitat siriana i edats compreses entre els 26 i els 42 anys que presumptament participaven en delictes de finançament del terrorisme, tràfic d'armes, tràfic il·legal de persones i adoctrinament terrorista.

L'operatiu, que inclou quatre escorcolls a les cel·les dels investigats als centres penitenciaris Madrid III (Valdemoro), Madrid VI (Aranjuez), Ocaña I (Toledo) i Teixeiro (la Corunya), es va dur a terme sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció número 6 i va ser coordinat per la Fiscalia de l'Audiència Nacional

L'operació té com a origen informació i investigacions que van permetre relacionar amb activitats vinculades al suport d'organitzacions terroristes gihadistes una sèrie d'operacions dutes a terme entre 2014 i 2016 contra xarxes de narcotràfic que operaven al Mar Mediterrani.

Les investigacions acrediten l'existència d'un entramat d'empreses dedicades al transport de mercaderies per via marítima que comptava amb embarcacions registrades a navilieres de Síria i Turquia i que servien com a tapadora de les activitats il·legals de l'organització criminal. Els quatre investigats, que capitanejaven aquestes embarcacions, comptaven amb la màxima confiança de l'organització criminal i executaven tasques de control i supervisió.