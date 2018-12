Un jutge ordena escorcollar el «Diario de Mallorca» per investigar un empresari

El jutge Miguel Florit, que instrueix la macrocausa contra el magnat de la nit Bartomeu Cursach, va ordenar a la Policia Nacional que requisés el telèfon mòbil del periodista de Diario de Mallorca Kiko Mestre, així com la documentació que tingués a les oficines del rotatiu . El propòsit de l'actuació és donar amb la font que va facilitar l'informe redactat per la pròpia policia sobre les presumptes irregularitats econòmiques de l'empresari, informe que havia estat publicat el passat 6 de juliol pel rotatiu de Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari.

Agents de la Policia Nacional es van presentar a les instal·lacions del diari i van marxar minuts després en constatar la negativa de la direcció del diari i del redactor Kiko Mestre a fer-los entrega de cap tipus de material voluntàriament. En acomiadar-se, els efectius van advertir als responsables del mitjà que tornarien amb una ordre judicial. Unes hores abans, tres agents, dos policies encarregats de la investigació de Cursach i un expert en informàtica, havien aconseguit que Mestre els lliurés el seu mòbil professional i personal als jutjats, on es trobava treballant per estar especialitzat en informació judicial. Els agents el van convocar a prefectura i després, per telèfon, el van citar al jutjat, on els va lliurar sense oposició el dispositiu després de ser advertit que no podia negar-se per l'existència d'una resolució judicial avalada a més per la Fiscalia.

La diligència del jutge Florit es va fer extensiva a Europa Press, que també s'havia fet ressò de l'informe policial que hi ha en una causa sota secret de sumari. Els agents es van presentar a la redacció de l'agència i la redactora, Blanca Pou, es va acollir al seu dret professional a no revelar les fonts. Els agents li van negar la possibilitat de contactar amb els serveis jurídics de l'empresa i, emparant-se en el mandat judicial, es van endur el seu telèfon mòbil personal, dos ordinadors de l'empresa i diversos documents en paper amb l'objectiu de determinar l'origen de la informació que ha estat publicada també per Diario de Mallorca.

La diligència del jutge Florit ordena «la intervenció per al seu posterior bolcat i estudi del telèfon mòbil» dels dos periodistes, així com «la intervenció o requeriment per a entega voluntària de qualsevol document policial o judicial en qualsevol format relacionat amb la investigació del cas Cursach i les seves derivades. S'intervindran també o es requerirà l'aportació de memòries externes o pendrives que puguin contenir els documents interessats».