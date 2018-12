Merkel adverteix May que no hi ha cap opció que el Brexit sigui renegociat

Merkel va deixar clar a May que no es pot reobrir el procés de negociació per al Brexit.

La cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, va advertir la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, que «no hi haurà més renegociació» de l'acord de retirada que ja està pactat entre Londres i els altres 27 Estats membres de la UE. May va iniciar ahir una gira per diverses capitals europees per buscar noves «garanties» que li permetin solucionar les suspicàcies de la Cambra dels Comuns britànica pel que fa a la frontera irlandesa, per a la qual s'ha establert una salvaguarda.

Després de reunir-se a La Haia amb el primer ministre holandès, Mark Rutte, May va arribar a Berlín, on es va reunir amb Merkel. La cancellera alemanya va reiterar que no es reobrirà el procés de negociació de l'acord que està ara sobre la taula.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ja havia advertit que «en absolut» hi ha marge de maniobra per renegociar els termes del divorci entre la Unió Europea i el Regne Unit, si bé va obrir la porta a contemplar «aclariments» o «interpretacions» que ajudin a que l'acord de sortida superi el vot del Parlament britànic.

La primera ministra britànica va assegurar que l'acord de divorci negociat amb Brussel·les és el «millor» possible i va assumir que la solució d'emergència per evitar una frontera «dura» a l'Ulster és una condició necessària, si bé va demanar als seus socis garanties que si s'activa aquest mecanisme serà «només de manera temporal». Així ho va expressar després de reunir-se a Brussel·les amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que en una breu declaració difosa a Twitter va afirmar que «els Vint-i-set 27 volen ajudar», encara que «la qüestió és com fer-ho».

La mandatària britànica va explicar que en les seves converses amb els socis comunitaris havia constatat la «determinació compartida» per tractar la demanda britànica i «afrontar aquest problema». «L'acord que vam negociar és el millor, és l'únic possible», va assenyalar després de la seva reunió amb Tusk, que ja va avançar dilluns que rebutjava de pla reobrir el tractat de retirada, encara que podrien explorar-se fórmules per aclarir algunes de les seves disposicions.

En aquest sentit, May va insistir que l'anomenat «backstop» és una «garantia necessària» per a la gent d'Irlanda i Irlanda del Nord i que també és una condició necessària per al futur de les relacions amb la UE, sigui quin sigui el marc que negociïn. Va afirmar que va traslladar a la resta de líders que el Regne Unit vol la «certesa» que si es posa en pràctica la xarxa de seguretat per a la frontera irlandesa es farà «temporalment».