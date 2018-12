Mor un nadó en un part a casa sense assistència mèdica

Un part a casa sense assistència professional ha acabat en tragèdia. El Jutjat número 5 de Vigo investiga la mort d'un nadó dilluns passat en un habitatge de la ciutat després que ingressés a l'Hospital Álvaro Cunqueiro. El personal d'Urgències va tractar de reanimar-lo, però no van poder evitar la mort del petit.

El jutjat on s'instrueix la causa espera ara l'informe preliminar amb els resultats de l'autòpsia realitzada al nadó aquest dimarts. Un cop es coneguin les causes de la mort del magistrat podria determinar possibles responsabilitats penals respecte a la mort del nadó.

D'acord amb fonts consultades per Faro de Vigo, del mateix grup editorial que Diari de Girona, la investigació judicial es va iniciar el passat dilluns després que la mateixa mare acudís als jutjats de guàrdia per sol·licitar el permís d'enterrament del nadó mort durant el part. Va ser aleshores, després de preguntar-li les causes de la mort, quan la dona va explicar les circumstàncies en què havia tingut el nadó.

De moment, no hi ha cap denúncia contra ella i s'ha determinat la prohibició d'incinerar les restes del nadó mort per si fos necessari realitzar noves proves forenses.

És segur parir a casa?

La tràgica mort d'aquest nadó a Vigo ha reactivat el debat sobre la seguretat de dur a terme un part a casa, una pràctica poc estesa a casa nostra, però més comuna en països com el Regne Unit o Holanda i que és una "elecció personal "de cada dona.

Però, és segur? En general, ginecòlegs consultats es mostren en contra dels parts a casa com a estratègia sanitària. "Hi ha molta gent que parla d'aquest tema però amb el cor; pot ser que ens haguem passat per excés de medicalització, però fa 30 anys se'ns morien moltes dones en el part i avui no", assegura el ginecòleg Javier Valdés.