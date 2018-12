PP i Cs constaten una «clara voluntat d'acord» per formar govern a Andalusia

El PP i Cs van constatar que hi ha entre tots dos «una clara voluntat d'acord» per a la governabilitat d'Andalusia en la primera reunió formal després de les eleccions del 2-D, de manera que van acordar posar en marxa un grup de treball amb representants dels dos partits per intentar tancar un acord programàtic i tornar a reunir-se dilluns que ve per seguir avançant en la composició de l'Executiu i de la Mesa de la Cambra autonòmica.

Després de la reunió van comparèixer davant els mitjans tant el president del PP-A i candidat a la Presidència, Juanma Moreno, com el portaveu de Cs a Andalusia i aspirant a liderar l'Executiu andalús, Juan Marín, que van coincidir a destacar que hi ha una «clara voluntat d'acord» per part dels dos partits per arribar a un govern de canvi després de gairebé 40 anys de governs socialistes a Andalusia.

Paral·lelament, el president de Vox, Santiago Abascal, va explicar que estan «a l'expectativa» de quin és l'acord al qual poden arribar el PP i Ciutadans. «Una vegada que ells acreditin que són capaços de formar un govern alternatiu, esperem que ens avisin per parlar de les propostes que nosaltres hem posat a sobre de la taula», va assenyalar Abascal. En aquest sentit, el president de Vox va garantir que «per descomptat, Vox no serà obstacle per a facilitar que hi hagi una majoria alternativa a Andalusia».

Per altra banda, Podem va defensar que els cinc grups que han obtingut representació a l'arc parlamentari andalús després del 2-D -PSOE-A, PP-A, Ciutadans, Adelante Andalucía i Vox- han d'estar «en peu d'igualtat» a la Mesa de la Cambra autonòmica. «No hem d'entrar en jocs d'exclusió en un òrgan que ha de regular la vida ordinària del Parlament, no comptarà amb la nostra veu per tenir l'excusa que es queda fora i som uns intolerants», va assenyalar en al·lusió concreta a la participació del partit de Santiago Abascal en aquest òrgan de govern.