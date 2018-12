Dos detinguts per ajudar una parella a fer-se fotos despullada a la Gran Piràmide

Les autoritats d'Egipte han arrestat aquest dijous a dues persones acusades d'ajudar una parella danesa a pujar il·legalment a la Gran Piràmide i fer diverses fotografies, en una de les quals apareixen nus, provocant la condemna del Govern.

El fotògraf danès Andreas Hvid va publicar la setmana passada un vídeo en què apareixia grimpant la Piràmide de Kheops, situada a Gizeh, a les rodalies de la capital, el Caire. Al costat hi anava una dona la identitat de la qual no ha transcendit. Tant el vídeo com les posteriors fotografies han provocat una important controvèrsia al país africà i les autoritats van prometre immediatament que prendrien mesures després del succeït.

El Ministeri de l'Interior ha assenyalat en el seu comunicat que un dels detinguts és un treballador del lloc arqueològic que va ajudar a la parella a canvi del pagament de 4.000 lliures egípcies (al voltant de 195 euros). La segona persona detinguda és una dona que va conèixer a la parella a Internet i que va intervenir en l'acord. Tots dos han estat enviats davant les autoritats judicials, segons ha informat el diari local 'Al-Ahram'.

El 2016, un adolescent alemany va rebre la prohibició d'entrada al país de per vida després de pujar a aquesta mateixa piràmide i fer fotografies i vídeos. La piràmide és una de les Set Meravelles del món antic i l'única que continua dreta.