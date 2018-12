El «Diario de Mallorca» es querella contra el jutge que va ordenar escorcollar la seva seu

El Diario de Mallorca, que forma part de Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari, presentarà avui davant el Tribunal Superior de Justícia de Balears una querella contra el jutge que va ordenar dimarts passat la confiscació del telèfon mòbil personal i professional d'un redactor del diari, així com l'entrada d'agents de la Policia Nacional a la redacció del rotatiu, a Palma, per a procedir a la intervenció de material periodístic relatiu al cas Cursach, amb l'objectiu de determinar l'origen d'una informació periodística.

Editora Balear, empresa propietària de la capçalera, interposarà la querella per presumptes delictes de prevaricació judicial, contra la inviolabilitat de domicili i contra l'exercici del dret al secret professional del periodista, així com per tots els altres presumptes delictes que puguin resultar connexos amb els anteriors.

Paral·lelament, la decisió del jutge va rebre una allau de crítiques. Així, l'exjutge José Castro va manifestar que veu una «gran desproporció» en la decisió del jutge, ja que per investigar unes filtracions s'està «lesionant la Constitució», en concret «l'article 20 del dret a la intimitat», perquè, tal com va remarcar, «un telèfon mòbil és alguna cosa més que un emissor o receptor de trucades».

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, va considerar que s'haurien de «respectar els drets de privacitat de les fonts periodístiques en un estat democràtic». «Sempre respectant les decisions judicials, cal recordar que la llibertat d'expressió és un dret fonamental», va apuntar la presidenta, i en aquest sentit, va afegir que des del Govern els «preocupa moltíssim».

La vicepresidenta del PP a Balears, Margalida Prohens, va mostrar el seu suport als periodistes d'Europa Press Balears i Diario de Mallorca després del «fet inèdit».

Paral·lelament, més de 200 periodistes de diferents mitjans de comunicació van remetre aquest dimecres a la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, una carta en la qual denuncien les entrades i escorcolls efectuats a dos mitjans de comunicació.

Segarra va defensar el dret a la llibertat d'expressió i el secret professional dels periodistes, especialment la protecció de les fonts d'informació. «La Fiscalia i els jutges claríssimament vetllem per aquesta llibertat d'expressió i per descomptat pel secret de les fonts. La nostra intenció per descomptat no és vulnerar-la», va afirmar.

El fiscal en cap de Balears, Bartomeu Barceló, va manifestar que no considera un precedent perillós que el jutge instructor del cas Cursach hagi emès una ordre per requisar material a periodistes.

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va evitar valorar l'assumpte al·legant desconeixement, però va ser irònic afirmant que pensava «que havia passat a Veneçuela».

L'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), que representa més de vuitanta mitjans de comunicació, va mostrar el seu més absolut rebuig als escorcolls. L'Associació considera que els escorcolls representen un greu atac al dret d'informació i a la independència dels mitjans de comunicació davant de tot tipus de pressions.

Els periodistes de Diario de Mallorca es van concentrar a les portes del mitjà per defensar el dret a la informació i al secret professional, exhibint els seus mòbils en solidaritat amb Kiko Mestre, a qui li van requisar el telèfon. Així mateix, els periodistes cocentrats, entre els quals hi havia el propi Mestre, van voler agrair a mitjans de comunicació, periodistes i ciutadans el massiu suport que els han mostrat.