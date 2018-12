Investiguen la mort d'un nadó a Vigo en un part a casa sense assistència mèdica

El jutjat d'instrucció número 5 de Vigo ha obert una investigació per establir les causes i circumstàncies de la mort d'un nadó acabat de néixer la mare del qual va donar a llum a casa sense assistència de personal sanitari. La mare i el nadó van ingressar dilluns a l'hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el nounat ja sense vida i la dona amb necessitat de rebre assistència mèdica.

El Tribunal Superior de Justícia de Galícia va confirmar que des de l'hospital de Vigo ja s'ha remès al jutjat un informe sobre el nadó que ara haurà de ser investigat. Serà necessari establir les causes de la mort per poder determinar si va existir alguna negligència per part dels pares del nen o si es poden depurar responsabilitats pel que va passar, ja que es poden haver donat circumstàncies que envoltin el part que eximeixin els progenitors d'aquestes responsabilitats. El part es va complicar perquè el nadó estava de natges i la família va acabar sol·licitant l'assistència per part del servei d'Urgències Sanitàries de Galicia061.