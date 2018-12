Un jove de 29 anys radicalitzat i amb 27 condemnes, autor de l´atac d´Estrasburg

La Fiscalia va confirmar la hipòtesi terrorista en l'atac d'Estrasburg i va identificar com a autor un jove de 29 anys, Chérif C., que s'havia «radicalitzat» després d'arrossegar un llarg historial per delictes comuns, amb fins a 27 condemnes a l'esquena a França, Alemanya i Suïssa. Segons un testimoni, va cridar «Al·là és gran» durant l'atac. El fiscal de París, Rémy Heitz, va detallar l'estat de les investigacions sobre l'incident de dimarts a la nit. Chérif C., equipat amb una arma de foc i una arma blanca, va realitzar un recorregut estenent el pànic en tres punts diferents de la ciutat, entre ells els voltants d'un mercat nadalenc.

«El terrorisme ha colpejat de nou el nostre territori», va lamentar Heitz, en el marc d'una compareixença davant els mitjans en què va relatar com van transcórrer uns fets que podrien haver tingut com a detonant una operació policial dimarts al matí al domicili del presumpte tirador. La Policia va acudir a l'habitatge per intentar arrestar-lo per temptativa d'homicidi i robatori i es va trobar amb una granada, un fusell, quatre ganivets i munició. Per a aquella mateixa nit, les forces de seguretat s'havien mobilitzat en els llocs que solia freqüentar el sospitós.

No obstant això, tot va saltar pels aires poc abans de les vuit del vespre, quan va començar una cadena d'atacs que va provocar dos morts i una tercera persona en estat de mort cerebral. També van resultar ferides 13 persones, sis d'elles en estat crític, segons Heitz.

El fiscal va explicar que un dels testimonis consultats pels investigadors va confirmar que el tirador va cridar «Al·là és gran» i que el taxista del vehicle en què Chérif C. va fugir del lloc dels fets va escoltar com «justificava» el que acabava de perpetrar , tot i que per ara no hi ha motivacions clares ni cap grup ha reivindicat l'autoria de l'atac.

Les autoritats intenten esbrinar quin va ser l'itinerari de l'atacant i si va comptar amb algun còmplice. Heitz ha confirmat que quatre persones de l'entorn del sospitós estan detingudes, concretament els pares i dos germans de Chérif C.

Sobre el perfil del sospitós, que estaria ferit, el fiscal va confirmar que es tracta d'un jove de 29 anys amb nombrosos antecedents policials i amb una fitxa «S» per «radicalització», fet pel qual estava teòricament sota el radar de les autoritats . Segons Heitz, havia estat condemnat en 27 ocasions i tenia antecedents no només a França, sinó també a Alemanya i Suïssa.

La Policia Nacional de França va publicar la fotografia i la descripció del sospitós. Cherif Chekatt té 29 anys, mesura 1,80 i té «corpulència normal, cabell curt, barba ocasional, to de pell bru i una marca al front». Així mateix, va reclamar a la població que truqui al telèfon 197 en cas que tingui informació que permeti localitzar el sospitós.

Per la seva banda, el primer ministre francès, Edouard Philippe, va anunciar el desplegament de 500 militars de l'operació Sentinelle per reforçar el dispositiu a la ciutat per detenir el sospitós. El cap de Govern va explicar a més que altres 1.300 militars es traslladaran a la zona en els propers dies.

En aquest sentit, va destacar que les autoritats estan fent els esforços necessaris per aturar «com més aviat millor» el «presumpte autor dels fets», alhora que va reiterar el ferm compromís del Govern amb la seguretat de la població."Vull reiterar la determinació total del Govern, gran, clara i calmada, però totalment inequívoca, que tot aquell que cometi actes terribles que enlutan la nació i enlutaron Estrasburg, tindran la resposta més ferma de l'Estat", ha tancat.