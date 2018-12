Prop de 300 accidents amb ferits per ús de patinets elèctrics arreu de l´Estat

L'ús de patinets elèctrics ha causat ja prop de 300 accidents amb ferits arreu de l'Estat, dels quals 203 són atropellaments per culpa del conductor. Són les primeres xifres recopilades per les policies locals. Davant de l'augment de l'ús d'aquests vehicles i davant el buit legal en la regulació, la Fiscalia de Seguretat Vial ha enviat un ofici a totes les policies perquè sàpiguen com actuar. Es recorda que, si el patinet provoca situacions de risc, es poden requisar. El fiscal coordinador de Seguretat Vial, Bartolomé Vargas, ha avançat que un cop tinguin dades completes sobre sinistralitat –incloses també les bicicletes- es plantejaran mesures com obligar a tenir una assegurança. D'aquesta manera, podran garantir que poden indemnitzar les víctimes en cas d'accident. El fiscal recorda que patinets i bicicletes no poden circular ni per la vorera ni per zones de vianants.

El fiscal responsable de Seguretat Vial ha enviat un ofici a les policies locals d'arreu de l'Estat per clarificar i donar pautes d'actuació davant l'increment de l'ús dels patinets elèctrics a moltes ciutats i dels accidents i infraccions que se'n deriven. Bartolomé Vargas adverteix que el patinet "no és una joguina" i que ja s'estan investigant judicialment dos accidents mortals: una vianant atropellada a Esplugues i una conductora de patinet que va morir atropellada per un camió Sabadell.

A més, ha revelat les primeres dades recopilades per 44 policies locals sobre accidents amb patinets elèctrics implicats. Fins al moment, la fiscalia sap que en els primers onze mesos del 2018 s'han produït 273 accidents amb alguna persona lesionada arreu de l'Estat. D'aquests, 203 es tracta d'atropellaments de vianants on "hi hauria algun tipus de responsabilitat" del conductor del patinet.



Ni per voreres ni per zones de vianants

Davant d'aquesta situació, el fiscal de Seguretat Vial, Bartolomé Vargas, assegura que cal prendre mesures. Per una banda, recorda que la normativa estatal està per sobre de les ordenances municipals i, per tant, aquests vehicles no poden circular ni per voreres ni per zones de vianants. Paral·lelament, la DGT també fa uns dies que ha anunciat que treballa en una nova normativa per regular aquests vehicles que inclouria també la prohibició explícita de no anar per les voreres i limitaria la velocitat màxima a 25 km/h.



Investigar i requisar patinets i bicicletes

En l'ofici enviat a les policies locals, Vargas els remarca que poden comissar patinets i bicicletes si es comprova que el conductor ha comès alguna imprudència greu.

De fet, demana als policies que en aquests casos no obrin unes diligències administratives sinó que aixequin un atestat per poder perseguir, si calgués, el cas per la via penal. Amb el comprimís, doncs, que la fiscalia investigui accidents que passin a les vies públiques i on estiguin implicats aquest tipus de vehicles.



Pensant en una assegurança obligatòria

En aquest sentit, apunta que cal recollir informació sobre els béns del conductor implicat per tenir la certesa que, en cas d'haver de respondre amb indemnitzacions a la víctima, sigui solvent. El fiscal ha remarcat que el buit legal que hi ha entorn a l'ús del patinet fa que les víctimes puguin quedar "desemparades" en el cas que pateixin lesions per part d'un conductor insolvent o, com a posat d'exemple, un jove estudiant que no pugui respondre.

Per això, ha afirmat que un cop tinguin tota la documentació sobre sinistralitat de bicicletes i patinets es plantejaran reformes legals com el fet d'obligar els conductors d'aquests vehicles a tenir una assegurança.

El fiscal ha recordat que en casos de lesions per imprudència greu o lesions greus el conductor s'exposa a multes o penes que poden anar dels 6 mesos a 3 anys de presó.