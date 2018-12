El Senat aprova que els jutges escullin els seus vocals al Poder Judicial

El Senat va aprovar la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial, gràcies a la majoria absoluta del PP i els vots de Ciutadans, perquè 12 dels 20 vocals del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) siguin triats directament pels jutges. El text també contempla retornar a tots els membres d'aquest òrgan de govern la competència exclusiva.

El text va comptar amb 148 vots a favor dels dos partits esmentats, a més d'UPN i Foro Asturias. Van ser els partits catalans ERC i PDeCAT els que van registrar 16 vots en contra, mentre que 83 senadors del PSOE, Units Podem i el PNB es van abstenir. Encara que la reforma va comptar amb el suport de la majoria de la cambra alta, tornarà al Congrés dels Diputats per a la seva aprovació definitiva, una votació que està prevista per a la setmana que ve i en la qual els «populars» no tenen assegurada la majoria.

De fet, les associacions judicials, que dimarts es van reunir amb els partits de Pablo Casado i Albert Rivera a la cambra baixa, van confessar que no confien que aquest canvi normatiu es faci ferm al Congrés, ja que no hi ha «diàleg» entre els partits. En aquest sentit, van lamentar la pèrdua d'una «oportunitat històrica» per tornar al sistema d'elecció anterior.

La reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial va tirar endavant al Congrés dels Diputats el passat 30 d'octubre després de l'acord del PP, PSOE i Units Podem per derogar el sistema «presidencialista» establert amb la reforma que va impulsar l'exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón el 2012.