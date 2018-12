El Govern aprovarà avui una despesa militar de 7.331 milions d'euros

El Consell de Ministres té previst donar avui el vistiplau a tres programes d'armament per un valor total de 7.331 milions d'euros: la construcció de cinc fragates F-110, els vehicles 8x8 per a l'Exèrcit de Terra i la modernització de l'avió caça Eurofighter, segons fonts del Ministeri de Defensa. Consisteixen en uns programes d'armament que se sumen a les inversions ja realitzades durant els últims mesos per sufragar, entre altres, el sobrecost del submarí S-80, els helicòpters NH-90 o la modernització dels helicòpters Chinook.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va avançar en una visita a la base de Retamares que el Govern aprovaria la construcció de les fragates F-110 a les drassanes de Navantia a Ferrol (Galícia). Es tracta d'una inversió de 4.325 milions d'euros que permetrà la creació de fins a 7.000 llocs de treball durant els propers nou anys. Les F-110 substituiran les fragates de classe Santa Maria, amb més de 35 anys d'antiguitat.

Quant als llocs de treball que es generaran amb la construcció de les fragates, la ministra va explicar que suposarà la creació de 1.300 directes, 2.000 de la indústria auxiliar i 3.500 indirectes, per a un total que fregarà els 7.000 llocs de treball durant nou anys.



Altres dos programes

A les fragates se sumen al programa per a l'adquisició de gairebé un miler de vehicles 8x8, una històrica reivindicació de l'Exèrcit de Terra, i la modernització dels Eurofighter que operen per a l'Exèrcit de l'Aire. El sostre de despesa d'aquests avions estava ja esgotat i el Govern l'augmenta en 906 milions fins a l'any 2023. El Departament que dirigeix Margarita Robles ho considera necessari per mantenir competitius els avions adquirits i que estaran en servei fins a l'any 2045. Aquest programa se suma a altres que han estat impulsats en els últims mesos i que ja van ser preparats per l'antecessora de Robles, María Dolores de Cospedal, de manera que s'està produint al Govern un nou cicle inversor en Defensa per valor superior als 12.000 milions d'euros.