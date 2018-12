Les dones ocupen només un 20% de les direccions d'hospitals de la xarxa pública a l'estat

Només entre el 15 i el 20% dels càrrecs de direcció general dels hospitals de la xarxa pública a l'estat espanyol són assumits per dones. Així ho constata l'estudi 'La xarxa d'hospitals que ofereixen atenció pública a Espanya i el perfil del director gerent', elaborat per la Societat Espanyola de Directius de la Salut (SEDISA) i la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) i que s'ha presentat aquest divendres a Barcelona.

El president de la SCGS, Pere Vallribera, destaca que aquesta minoria és "paradoxal" si es té en compte que "en molts casos hi ha més dones que homes en la composició dels equips directius". L'estudi també mostra que quan els hospitals són de gestió directa per part de l'administració, el director gerent "té molta més rotació que en els altres casos i la mitjana d'estada és inferior a un cicle polític". "Hi una rotació excessiva, cosa que desestabilitza les organitzacions de forma molt important", subratlla Vallribera a l'ACN.