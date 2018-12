Madrid Un home vivia amb la seva mare morta per cobrar la pensió

La Policia Nacional va trobar el cadàver d'una dona de 92 anys en avançat estat de descomposició, que el seu fill mantenia al seu domicili de Madrid per seguir cobrant la seva pensió. Diverses persones van alertar els serveis d'emergències per la forta olor que des de feia setmanes desprenia el pis d'un dels veïns, en el qual hi vivia una dona d'avançada edat a la qual no veien des de feia un any, amb el seu fill, que va ser detingut pels agents que es van desplaçar fins a l'edifici.