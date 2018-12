Pablo Iglesias admet que la situació de Veneçuela és «nefasta»

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va reconèixer que «la situació política i econòmica de Veneçuela és nefasta» i que sent «moltíssima vergonya d'haver fet una broma masclista imperdonable» sobre la periodista Mariló Montero en un xat privat del 2014 en el qual va fabular amb «assotar-la fins que sagnés». Iglesias va fer aquestes dues declaracions durant la seva compareixença a la Comissió de Finançament de Partits Polítics del Senat, quan el portaveu del PP , Luis Aznar, va projectar un vídeo de fa quatre anys en què el líder de Podem intervenia en una televisió veneçolana lloant el Govern chavista.

«No comparteixo algunes de les coses que vaig dir en el passat», va testificar Iglesias. «La situació política i econòmica a Veneçuela és nefasta», va afegir. El líder de Podem va explicar que «rectificar en política està bé» i va admetre que «hi ha coses en què em vaig equivocar». «El que vaig dir fa uns anys no es correspon amb el que penso ara», va rematar.

Paral·lelament, Iglesias va negar que hagi treballat alguna vegada per al Govern veneçolà i que Podem hagi rebut finançament d'aquest país, i va recordar que totes les querelles que han creat dubtes sobre aquest assumpte han estat arxivades pels tribunals. El líder de Podem va llegir fragments de totes les actuacions judicials que han rebutjat l'existència d'irregularitats en el finançament de Podem. Tan exhaustives van ser les seves respostes que el senador del PP el va interrompre en diverses ocasions per intentar que el líder de Podem escurcés les seves intervencions i concretés si va treballar per al Govern de Veneçuela.