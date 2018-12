Els patinets han estat implicats en 273 accidents el 2018

Els patinets elèctrics han estat implicats en 273 accidents a 44 ciutats espanyoles en els primers 11 mesos de 2018. De tots aquests, els patinadors són responsables de 203 sinistres, en concret d'atropellaments a vianants amb resultat de lesió, segons dades de la Fiscalia, que adverteix que es tracta d'una xifra «molt provisional» i que augmentarà davant la falta de dades aportades per les policies locals.

El fiscal de sala coordinador de Seguretat Viària, Bartolomé Vargas, va presentar dades relacionades amb la sinistralitat viària de col·lectius vulnerables i dels nous patinets elèctrics, a més de donar a conèixer les instruccions de la Fiscalia per a les policies locals per fer front a l'«eventual responsabilitat penal dels conductors de vehicles de Mobilitat Personal (VMP)». «És una xifra rellevant com per esforçar-se», va afegir.

De fet, Sevilla i Màlaga no tenen encara de dades segregades sobre accidentalitat de patinets elèctrics i vehicles similars, mentre que Madrid només les té comptabilitzades des d'octubre.