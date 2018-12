La policia mata l'autor del tiroteig en un mercat d'Estrasburg

El sospitós de l'atac als voltants del mercat nadalenc de la ciutat francesa d'Estrasburg, Cherif Chekatt, va morir tirotejat per les forces de seguretat durant les operacions per capturar-lo. «Cap a les nou de la nit, un equip de la brigada especialitzada integrada per tres funcionaris de la Policia va veure un individu sospitós deambulant a la via pública», va dir el ministre d'Interior, Christophe Castaner. «Aquest individu corresponia a la descripció de la persona buscada des de la nit de dimarts. Li han demanat que s'aturés per arrestar-lo, però va donar la volta i, encarant els funcionaris, va obrir foc. Els agents van respondre neutralitzat l'assaltant», va afegir, abans de mostrar-se «orgullós» de la policia.

Per la seva banda, l'alcalde d'Estrasburg, Roland Ries, va confirmar la mort de Chekatt i va felicitar les forces de seguretat.

Castaner va revelar que tres dels sis ferits en l'atac van ser donats d'alta, mentre que els altres tres es troben «entre la vida i la mort». El ministre va anunciar a més que el mercat nadalenc de la ciutat serà reobert avui amb «un dispositiu de seguretat adaptat», i alhora va destacar que «no es cedirà davant la por i l'obscurantisme». Més de 700 agents van participar en l'operació, que va portar a imposar controls al pas fronterer entre Estrasburg i la ciutat alemanya de Kehl, que va originar forts embussos.

La Policia Nacional va publicar la fotografia i descripció del tirador per sol·licitar la col·laboració ciutadana. Segons la Fiscalia, el sospitós es va «radicalitzar» després d'arrossegar un llarg historial per delictes comuns, amb fins a 27 condemnes a l'esquena a França, Alemanya i Suïssa. Segons un testimoni, va cridar «Al·là és el més gran» durant l'atac.

En aquest sentit, l'agència Amaq, òrgan de propaganda de l'Estat Islàmic, va identificar el responsable de l'atac de dimarts a Estrasburg, Cherif Chekatt, com un «soldat» del grup gihadista.