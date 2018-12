Els Vint-i-set ofereixen a May retocs en l'acord per al Brexit però no el renegociaran

La primera ministra britànica, Theresa May, va assegurar que espera aconseguir dels seus socis europeus les garanties «legals i polítiques» necessàries perquè el Parlament britànic no tombi amb el seu vot l'acord de divorci negociat entre Londres i Brussel·les, si bé va assumir que si el bloc li dona aquestes garanties no serà «immediatament». «No espero un resultat immediat, però sí que puguem començar el treball tan aviat com sigui possible sobre les garanties necessàries», va explicar May en arribar a la cimera de caps d'Estat i de Govern de la UE. En tot cas, la resposta dels Vint-i-set va ser molt clara, oferiran retocs, però no renegociaran l'acord.

La primera ministra britànica va dir ser conscient de les «preocupacions greus» que tenen els diputats a Westminster per la solució d'emergència dissenyada per evitar la tornada a una frontera «dura» entre Irlanda i Irlanda del Nord ( bacsktop en l'argot comunitari) i va assegurar que així ho traslladaria a la resta de líders. En aquest sentit, May va demanar als Vint-i-set «garanties legals i polítiques» sobre l'aplicació d'aquest mecanisme, en el sentit que quedi clar que no serà permanent i que, si s'activa, serà només com a mesura d'últim recurs i per a un breu període.

Al Parlament britànic veuen en aquesta solució per a la frontera irlandesa el risc que el Regne Unit quedi «atrapat» en la unió duanera per sempre i per això reclamen a May proves que si s'activa no serà de manera «permanent».

El bloc comunitari també defensa que no té interès a aplicar el backstop, però rebutja de pla reobrir l'acord o limitar d'alguna manera aquest instrument, que considera imprescindible en el cas que el període de transició després del Brexit conclogui sense que les parts hagin negociat una solució millor alternativa.

«Crec que és important evitar tota ambigüitat: No es pot reobrir un acord jurídic, no es pot renegociar el que ha estat negociat durant diversos mesos. Sí que es pot tenir una discussió política en aquest context», va afirmar el president francès, Emmanuel Macron.

Tampoc la cancellera alemanya, Angela Merkel, veu marge per donar a May el canvi «jurídic» que reclama, encara que sí veu viable parlar sobre «algunes garanties addicionals» que aportin claredat interpretativa a un acord que, segons l'opinió de la mandatària alemanya, està «molt ben negociat».



«Desig de Nadal»

La presidenta de Lituània, Dalia Grybauskaite, va recórrer a la ironia per descriure la situació i comparar les demandes de May sobre el Brexit amb un «desig de Nadal». Finalment, el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va assenyalar que el backstop és quelcom que «ningú» vol utilitzar, però que és una mesura necessària.