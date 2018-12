El diari «El Nacional» de Veneçuela abandona l'edició en paper

El Nacional, un dels principals diaris de Veneçuela i dels més combatius amb el Govern de Nicolás Maduro, va llançar ahir la seva darrera edició en paper, segons va denunciar la direcció, a causa de l'assetjament que ha patit per part de les autoritats chavistes. «El diari deixa de circular temporalment perquè se'ns ha acabat el paper», va explicar el seu president, Miguel Henrique Otero. L'editor veneçolà va afegir que la decisió és el resultat de la «persecució» de l'Executiu de Maduro, que «ha utilitzat la justícia i la violència contra el mitjà». Otero, que viu exiliat a Espanya, va destacar que «és una empresa combativa i forta que té un gran capital humà i periodístic», de manera que aprofitarà l'«oportunitat» per impulsar la seva pàgina web, «que ja és la que té més visites a Veneçuela de parla hispana». A més, va denunciar que «és el pitjor moment» per als mitjans de comunicació a Veneçuela perquè el país pateix «una dictadura».