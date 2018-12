Un jove s'enfila per un edifici per ajudar una dona que patia violència de gènere

Un jove, Mohammad K., de 29 anys, va salvar una dona que sol·licitava ajuda a crits des del seu habitatge de Saragossa, fins on aquest home es va enfilar per poder ajudar la dona. La Policia va confirmar que es va dur a terme una intervenció en aquest habitatge per un possible cas de maltractaments, de manera que van detenir el presumpte agressor, parella de la dona que es trobava demanant ajuda. Els crits de la dona van alertar els veïns, que van poder comprovar que un home s'acostava a la jove al seu habitatge per darrere i l'estirava amb força perquè entrés de nou al seu pis. La dona va sortir de nou a la finestra i, quan semblava que podria saltar al buit, Mohamed K., utilitzant les reixes del baix i el cablejat elèctric, es va enfilar per la façana i va arribar fins a ella. El jove va romandre durant mitja hora al domicili amb la parella fins que va arribar la policia.