Mor una nena immigrant de 7 anys hores després de ser detinguda als EUA

Una nena guatemalenca de set anys va morir per deshidratació hores després de ser detinguda per la Patrulla Fronterera dels Estats Units, segons va informar el diari The Washington Post. La nena i el seu pare van ser arrestats per les autoritats migratòries el 6 de desembre a Nou Mèxic i formaven part d'un grup de 163 persones que es van lliurar als agents nord-americans.

Al dia següent, la nena va començar a tenir convulsions i els serveis d'emergència li van prendre la temperatura, que era de 40 graus. Va ser traslladada a un hospital, on va morir. Els noms de la nena i el seu pare no han estat publicats. L'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera dels Estats Units, que normalment proporciona aliments i aigua als migrants en custòdia, està investigant l'incident per assegurar-se que s'hagin seguit les polítiques apropiades.

Jacob Soboroff, periodista de MSNBC, va explicar que una font a la Patrulla Fronterera li va confirmar que el pare de la menor va notificar als agents fronterers que ella estava vomitant i va estar sense rebre tractament una hora i mitja. Segons el comunicat oficial, la menor no havia menjat ni consumit aigua durant diversos dies. Va ser llavors quan la van transportar en un helicòpter a un hospital a El Paso, però la nena va patir una aturada cardíaca i tot i que va ser reviscuda, no es va recuperar i va morir.