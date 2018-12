Pedro Sánchez assegura que «si hem de defensar alguna cosa és el dret a la informació»

El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar el dret a la informació i a la pluralitat informativa en ser preguntat per l'escorcoll de la Policia a les redaccions d'Europa Press i el Diario de Mallorca, en què es van requisar ordinadors i telèfons mòbils per esbrinar una font d'informació. «Ara som a l'inici del procés. Respectem la independència del Poder Judicial, però, lògicament, nosaltres si hem de defensar alguna cosa és això, el dret a la informació», va assegurar el cap de l'Executiu, tot afegint que el seu Govern «per descomptat, respecta el dret a la informació i també la pluralitat informativa, sens dubte». Paral·lelament, el Comitè per a la Protecció dels Periodistes va emetre un comunicat en què reclama a les autoritats espanyoles que tornin «immediatament» els equips i la documentació confiscats als dos redactors. El Comitè per a la Protecció dels Periodistes va informar que va contactar per telèfon amb la policia mallorquina, que «es va negar taxativament a comentar el cas».