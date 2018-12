El PP, sobre la seva reunió amb Vox: «Parlem amb qui volem quan volem»

El president del PP-A i candidat a la Presidència de la Junta, Juanma Moreno, va assenyalar que al seu partit «mai han cregut en els cordons sanitaris», ja que la seva única línia vermella és la Constitució, i que aquesta força política està legitimada per «parlar amb qui vol, quan vol i com vol». Moreno es va pronunciar d'aquesta manera durant la seva intervenció en la reunió de la Junta Directiva Provincial celebrada a la seu del PP de Granada, després que la setmana passada mantingués una trobada amb el líder de VOX a Andalusia, Francisco Serrano, en un hotel de Sevilla per «conèixer-se».

Fonts del PP van assenyalar que es va tractar d'una breu trobada sense «transcendència negociadora» en què tots dos van fer un cafè per conèixer-se, i Moreno la va qualificar de «presa de contacte». Per la seva banda, des de VOX van assenyalar que no faran cap comentari sobre les negociacions amb el PP fins que no es produeixi una trobada formal. Sense al·ludir expressament a aquesta trobada, Moreno va defensar durant la seva intervenció que el PP-A és una força política legítima i parla «amb qui vol, quan vol i com vol», incidint que només té una línia vermella, la Constitució, a diferència dels que sí que pacten amb partits que la «trepitgen».