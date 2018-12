Tony blair defensa la celebració d'un segon referèndum sobre el Brexit

L'ex-primer ministre del Regne Unit, Tony Blair, va defensar la celebració d'un segon referèndum sobre el Brexit si no s'aconsegueix el consens necessari per aprovar en les properes setmanes un acord de retirada vàlid per a totes les parts, en la mesura que considera que «el país està en crisi». Blair va afirmar que una majoria de diputats està a favor de tornar la veu a la ciutadania si la Cambra dels Comuns no acorda alguna altra sortida, tot i que el Govern de Theresa May ha descartat per ara repetir la consulta que va tenir lloc al juny de 2016.

«Crec que hi haurà referèndum si està clar que no hi ha cap majoria per a alguna forma de Brexit», va afirmar l'exdirigent laborista, que creu que, donat el «caos», és millor preguntar als ciutadans: «D'acord, tenint en compte tot això, vols procedir o prefereixes quedar-te a la UE?».

Blair va participar en un acte del moviment People's Vote, recolzat pels principals partits de l'oposició, per defensar la necessitat de buscar un consens abans del 21 de gener, la data límit en què el Parlament ha de votar.