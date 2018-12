El TS garanteix que els whatsapps de Cosidó no afectaran el judici del Procés

La Sala del 61 de Tribunal Suprem qualifica d'opinió «inacceptable» l'emesa pel portaveu del PP al Senat, Ignacio Cosidó, en el missatge enviat per Whatsapp en què assegurava que l'elecció de Manuel Marchena com a president del Tribunal Suprem els permetria controlar «des del darrere» el tribunal del procés independentista a Catalunya. Va afirmar que aquestes paraules el retraten només a ell, en cas de ser seves, i no són causa per apartar el magistrat que presidirà el judici.

Així s'assenyala en l'acte que dona a conèixer els arguments pels quals el 5 de desembre passat aquesta Sala especial va rebutjar de manera unànime l'expedient de recusació presentat per vuit dels processats a la causa contra el president del tribunal que els jutjarà, Manuel Marchena, i la resta de membres d'aquest òrgan, als quals acusaven de falta d'imparcialitat.

«El polític es justifica a si mateix i fa servir en la seva defensa qualsevol argument que li sembla adequat», explica l'alt tribunal, i afegeix: «Però una cosa que s'ha d'interpretar com una opinió -inaceptable- realitzada en l'àmbit polític, no és traslladable, sense més, a l'àmbit jurisdiccional».

Aquesta sala especial la integren el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, els presidents de cadascuna de les cinc sales d'aquest òrgan i el magistrat més antic i el més modern de cadascuna d'elles, si bé en la sessió del passat dia 5 va estar Marchena i el magistrat més antic del Penal, Andrés Martínez Arrieta, per ser igualment membre del tribunal enjudiciador.

«És cert que a la imparcialitat subjectiva les aparences són importants», afegeix el Suprem, si bé assenyala que en aquest cas «no hi ha aparença de res». Per a la Sala, «Marchena no ha dit ni fet res pel que pugui resultar afectada la seva aparença d'imparcialitat, per això, no hi ha cap dada que reveli que aquest magistrat tingui interès directe o indirecte en el plet o causa», afegeix de forma contundent.