Els Vint-i-set exigeixen a May claredat sobre quines garanties necessita

Els líders de la Unió Europea van deixar clar ahir a la primera ministra britànica, Theresa May, que rebutgen qualsevol fórmula que passi per reobrir l'acord del Brexit per guanyar suports al Parlament britànic, alhora que li van retreure la seva manca de claredat sobre les «garanties» que demana perquè la solució d'emergència a la frontera irlandesa no bloquegi la ratificació del pacte. «No hi haurà més obligacions legals imposades a la UE, això està totalment clar. Podem aportar alguns aclariments però no hi haurà renegociacions», va defensar el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker.

El cap de l'Executiu comunitari va definir la feina de May a Londres com un «combat virtuós i valent», però va lamentar que els resultats «no s'escenifiquin aquí», així com va destacar la necessitat de desmentir la idea que promou el Regne Unit que és possible renegociar algunes disposicions del Tractat de Retirada.

Juncker també va apuntar el desig del bloc d'iniciar les negociacions sobre la futura relació «tan aviat com sigui possible», si bé va matisar que això només pot passar un cop es compleixi el procés de ratificació per part dels parlaments britànic i europeu.

En tot cas, la primera ministra britànica va mantenir una xerrada «enèrgica» amb el president de la Comissió Europea, a qui va retreure la seva forma de descriure les dificultats del Brexit, en una tensa cimera després de la qual May va assegurar que obtindrà més garanties dels líders de la UE per salvar l'acord de divorci al Parlament britànic. «Hi ha feina per fer, però està clar que podem buscar més aclariments», va assegurar May.

«Les meves discussions amb els col·legues han mostrat que altres aclariments i discussions, després de les conclusions del Consell, són, de fet, possibles», va afegir, en una versió que contradiu el que es va dir per part del bloc: que les garanties «polítiques» que li han donat a May en aquesta cimera tanquen el procés i no hi haurà més aclariments de naturalesa jurídica.

David Lidington, el número dos de la primera ministra britànica, va assegurar que la cimera de caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea va suposar «un primer pas» positiu per a May perquè els 27 van expressar un «compromís molt clar» per negociar ràpidament un acord comercial després de l'aplicació del Brexit. «El que hem tingut crec que ha estat un primer pas de benvinguda que ha suposat la fi de la incertesa de les intencions dels Vint-i-set sobre aquest tema», va assegurar Lidington, ministre del Gabinet britànic.

Per part seva, el primer ministre de Bèlgica, Charles Michel, va assenyalar que el missatge que els va traslladar als líders de la UE la mandatària britànica no és «especialment tranquil·litzador», de manera que es preparen per a totes les hipòtesis, inclòs el fracàs de les negociacions del Brexit. «Molt objectivament, els senyals que hem escoltat no són especialment tranquil·litzadors pel que fa a la capacitat de Regne Unit de poder complir amb el compromís conclòs», va explicar Michel.

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, considera que els acords assolits sobre Gibraltar en el marc del Brexit suposen «una limitació a la sobirania britànica» sobre el Penyal, en la mesura que el Regne Unit «no pot acordar res sobre Gibraltar» sense l'aval d'Espanya. El ministre va opinar que, sobre Gibraltar, es torna ara a una situació d'«equilibri». El motiu, va explicar, és que quan Espanya va negociar la seva entrada a la UE, el Regne Unit tenia dret de veto i la UE va exigir a Espanya «condicions d'entrada molt desequilibrades», de manera que només s'aplicava a Gibraltar la part del Dret Comunitari que li interessava.