Un jutge federal dels Estats Units dictamina que l'«Obamacare» és inconstitucional

Un jutge federal nord-americà va dictaminar que l'Acte de Cures Assequibles, també conegut com «Obamacare», és inconstitucional. Fins ara, la llei sanitària dels Estats Units era considerada el llegat més preuat que havia deixat la presidència de Barack Obama. La llei implica que els que guanyin per sota del quàdruple del llindar de pobresa tenen dret a rebre crèdits fiscals per tal de subvencionar el pagament de l'assegurança de salut, fet que perjudica a les entitats privades de salut.

La decisió del magistrat, Reed O'Connor, amb tribunal a Texas, es va fer realitat aquest divendres després que el Congrés modifiqués fa uns mesos la llei en el marc de la reforma fiscal promoguda per l'actual mandatari, Donald Trump. Es preveu que el dictamen perjudicarà prop de 20 milions de ciutadans amb recursos limitats als que proveïa plans de salut a preus assequibles. La llei havia estat declarada constitucional per la Cort Suprema el 2012 i 2015. Una portaveu del fiscal general de Califòrnia, Xavier Becerra, va assenyalar que apel·laria la decisió que aniria al cinquè Tribunal d'Apel·lacions del Circuit d'Estats Units.

El president dels EUA, Donald Trump, també va celebrar la decisió del jutge a través del seu compte a la xarxa social Twitter: «No és sorprenent. L'Obamacare ha estat dictaminat inconstitucional per un jutge molt respectat a Texas. Bones notícies per a Amèrica!». «Una vegada més, el president demana al Congrés que reemplaci l'Obamacare i actuï per protegir les persones amb condicions preexistents i brindi als nord-americans una atenció mèdica de qualitat i assequible», va afirmar la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicat.

El líder demòcrata del Senat, Chuck Schumer, va subratllar que esperava que la decisió fos revocada. «Si la sentència es confirma en els tribunals superiors, serà un desastre per a desenes de milions de famílies nord-americans, especialment per a les persones amb condicions preexistents», va assenyalar en un comunicat.