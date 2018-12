La majoria de ministres de Theresa May ja donen el Brexit per mort

La major part del gabinet de la primera ministra britànica, Theresa May, creu que el pla perquè el Regne Unit abandoni la Unió Europea tal com va ser pactat entre Brussel·les i la mandatària està «mort», i ja no descarten per complet la possibilitat de celebrar un nou referèndum sobre la permanència del país a la UE, segons fonts del diari britànic The Times. D'acord amb el mitjà britànic, la majoria dels seus ministres consideren que hi ha «poques esperances que l'acord de May rebi l'aprovació del Parlament britànic».

Les fonts del diari descriuen un gabinet de ministres completament fragmentat en múltiples fronts. Un d'ells, el liderat pel ministre de Finances, Philip Hammond, és el que més s'està apropant la possibilitat de recomanar un nou plebiscit, encara que manté que aquesta seria l'última opció, quan «totes les altres anessin esgotades». Els també ministres David Lidington (ministre del Gabinet), David Gauke (Justícia), Amber Rudd (Treball), i Greg Clark (Negocis) avalarien aquesta decisió però també apostarien per una altra solució viable que no impliqués tornar a plantejar la qüestió al poble britànic.

Sigui com sigui, les fonts del Times donen gairebé per impossible que May pugui aconseguir millores addicionals al ja pactat, per la qual cosa la primera ministra ja està anticipant que el Parlament derroqui el seu pla per retornar la pilota a Brussel·les. «May perdria, però almenys els eurodiputats es veurien obligats a enfrontar-se a les opcions disponibles: cap acord, un acord a l'estil de Noruega, pel qual el Regne Unit s'incorporaria a l'Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) com a vincle secundari amb la UE, o un segon referèndum», diu el mitjà.



Hunt demana ajuda a la UE

Aquest mateix dissabte, el ministre d'Exteriors britànic, Jeremy Hunt, va suggerir a les autoritats europees que recolzin a la primera ministra britànica en els seus esforços perquè el Parlament britànic aprovi el pla. «No hi ha forma que la UE estigui segura de tot acabarà en acord si no ens ajuden o no es mostren flexibles», va explicar. Hunt, de totes maneres, va explicar que el pla de May segueix sent «l'única opció pel Parlament», i va confiar que la votació tiri endavant «una vegada passi la tempesta», en relació al recent vot de confiança que va salvar May.