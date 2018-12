«La societat està molt erotitzada», segons el cardenal Juan José Omella

El cardenal i arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, va afirmar ahir que «la pederàstia no hauria d'haver passat mai a l'església» i es va mostrar partidari «d'investigar fins on ha arribat aquest escàndol i prendre mesures amb vista al futur perquè no torni a succeir». En declaracions al programa Converses de COPE-Catalunya, Omella va remarcar que l'església demana perdó pels casos d'abusos a menors que s'hagin comès; si bé va puntualitzarque la pederàstia no ha afectat només a l'Església, sinó que «també està en els centres, a l'escola pública, en els espais esportius i en la societat». També es va mostrar a favor de la iniciativa dels jesuïtes de Catalunya d'iniciar una investigació dels possibles casos d'abusos sobre menors en els seus col·legis des dels anys seixanta.

El cardenal es va mostrar preocupat perquè «la societat està molt erotitzada».