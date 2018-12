La cúpula d´Interior visita Puigdemont a Waterloo quatre dies abans del 21-D

El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el secretari general, Brauli Duart, s'han reunit aquest dilluns a Brussel·les amb Carles Puigdemont. La reunió ha tingut lloc a Waterloo quatre dies abans de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona del divendres 21 de desembre, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts del Departament. Tot i això, les mateixes fonts han indicat que la trobada feia temps que estava tancada, i han desvinculat completament els dos fets. També han indicat que els diners del viatge no han sortit de l'erari públic, sinó que Buch i Duart els han pagat a títol personal.

Des d'Interior s'ha recordat que part del Govern va assistir a la presentació del Consell de la República el 8 de desembre passat, i que aquell dia no era aconsellable que el conseller Buch marxés de Catalunya en previsió que hi pogués haver complicacions –principalment de trànsit- derivades del pont de la Puríssima. Així, es va decidir traslladar la trobada a aquest dilluns.La reunió arriba després de la polèmica que ha tingut els Mossos al centre de la diana per les càrregues contra independentistes el Dia de la Constitució i per suposada passivitat durant les accions dels CDR a les autopistes el pont de la Puríssima. Una polèmica que ha fet que el govern espanyol qüestionés la capacitat del cos per mantenir la seguretat el divendres.En aquest sentit, cal recordar que, arran d'aquesta polèmica, ha transcendit la decisió del govern encapçalat per Pedro Sánchez d'enviar efectius de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil per reforçar el dispositiu de seguretat del 21-D.En tot cas, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrat aquest dilluns la "confiança plena" en els Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior per garantir la seguretat divendres durant el Consell de Ministres.