Dos morts i dos ferits en un accident de trànsit a Madrid

Un matrimoni va morir i un altre va resultar ferit la nit de dissabte a Madrid en col·lidir el vehicle en què viatjaven els quatre -membres de la mateixa família- a la carretera M-11, que va ser tallada al trànsit. L'accident, en el qual es va veure implicat només el vehicle en què viatjaven les quatre víctimes, va tenir lloc quan, per causes que investiga la Guàrdia Civil, la conductora va sortir de la via a l'entrada d'un revolt i va topar contra la mitjana i un pilar de senyalització.

Com a conseqüència del fort impacte, el vehicle es va partir per la meitat, quedant la part davantera a 200 metres de la del darrere, en què viatjava un matrimoni de 66 i 67 anys, que van morir a l'acte, mentre que la conductora, de 57 anys, i el seu marit, de 58, que anava al seient del copilot, van patir contusions lleus.

Fins al lloc van acudir efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit i de la Policia Municipal, que va tallar la M-11 en sentit aeroport i va desviar el trànsit de vehicles en aquest punt, i els Bombers de l'Ajuntament de Madrid, que van ajudar al rescat dels ferits.

Paral·lelament, una persona va morir de matinada en produir-se un accident a la A-66, a l'altura del municipi sevillà de Guillena, quan el vehicle en què circulava en sentit contrari va impactar contra un camió i es va incendiar. L'ocupant del turisme va morir al lloc del succés, mentre que l'incendi va quedar sufocat pels Bombers, que van confirmar que el camió va resultar afectat.