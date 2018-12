Una explosió en un restaurant causa una quarantena de ferits al Japó

Més de 40 persones van resultar ferides en una gran explosió en un restaurant a la ciutat japonesa de Sapporo, situada al nord del país, segons va confirmar l'agència Kyodo. Un dels ferits es troba en estat crític, segons van assenyalar els bombers. Molta gent va quedar atrapada entre les runes del restaurant, que va quedar pràcticament destruït per efecte de l'explosió, que va provocar un gran incendi que els bombers intentaven controlar a l'hora de tancar aquesta edició. No hi ha una causa oficial de l'explosió, tot i que diversos testimonis van assenyalar que hi havia una forta olor de gas en els instants previs a l'explosió. En previsió que alguns immobles adjacents haguessin pogut resultar danyats i caiguessin, la policia va acordonat la zona, d'àmplia activitat comercial i d'oci a la ciutat japonesa. Alguns testimonis van assegurar haver sentit un fort soroll «com un tro» en el moment de l'explosió, i a més van explicar haver sentit olor de gas a la zona. La potència de la deflagaració va ser tan important que van explotar nombrosos vidres dels edificis propers. Sapporo és la ciutat més important de l'illa muntanyosa de Hokkaido, la segona més gran de l'arxipèlag japonès.