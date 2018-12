El ministre de Foment avisa que «no marxarem perquè queda molt per fer»

El ministre de Foment i secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va assenyalar que seguiran governant «per decret» perquè «hi ha urgència i necessitat». «No marxem ni marxarem perquè queda molt per fer», va sentenciar. Així ho va manifestar Ábalos durant l'acte de presentació de candidatures del PSOE de Madrid als ajuntaments de la Comunitat, on va incidir que governen de la forma «més parlamentària possible» perquè cada Reial Decret l'ha d'aprovar el Parlament.

Per al ministre de Foment, a la dreta «se li fa insuportable» que governi el PSOE, però no els donaran «el gust» de marxar. «Ells eren més, però més incapaços perquè no treien cap decret. Rajoy es va dedicar a conservar el que van fer amb majoria absoluta, a administrar el país sense tocar res. No hi havia cap iniciativa, no hi havia Govern», va criticar.

En la mateixa línia, va assegurar que hi haurà eleccions quan puguin oferir un país «molt més digne» que el que es van trobar. «Aquest Govern porta cada divendres al Consell de Ministres mesures que justifiquen que hàgim de seguir treballant», va destacar Ábalos, tot afegint que estiguin els que estiguin el seu pas pel Govern «ha de ser tan digne» com el dels seus antecessors.

Per altra banda, la direcció federal del PSOE ha intervingut per posar ordre entre els ministres i evitar que expressin públicament opinions personals que no representin la posició del Govern i que puguin perjudicar els candidats socialistes a les eleccions municipals, autonòmiques i europees de maig.

Una entrevista a Onda Cero a la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, en la qual es va mostrar partidària de prohibir els toros i la caça, està en l'origen de l'ordre donada per la número dos del partit, Adriana Lastra, a la reunió del Comitè Electoral de dilluns passat a la seu de Ferraz.

Lastra va advertir que no es podien cometre aquest tipus d'errors abans de les municipals i autonòmiques, de manera que els ministres han de tenir una cura especial amb les opinions personals que expressin públicament per evitar que es puguin interpretar com una posició del Govern.