Menjar del Banc d´Aliments a les escombraries a Alacant

El Banc d'Aliments d'Alacant considera una falta de responsabilitat i una mala pràctica llençar a les escombraries i abandonar al costat dels contenidors menjar.

L'entitat majorista, que assorteix de productes bàsics a 200 associacions de la província, que al seu torn els reparteixen en lots a famílies necessitades, censura que es desprenguin del menjar, encara que es deixi a la vista perquè altres la puguin recollir, i convida als que ja no necessiten determinats aliments o no els agradin a tornar-perquè les ong els puguin lliurar-los a altres persones.

Els paquets de llegums crues, els potets de pollastre, les llaunes de mongetes tendres i fins i tot la llet són alguns dels productes que persones beneficiàries d'aquests aliments que ja no els necessiten abandonen a terra al costat dels contenidors, al mig del carrer i fins i tot a les parades del TRAM.

«Hi ha una certa saturació de determinats aliments molt bàsics. Les persones que reben els lots no diuen res, s'ho emporten tot i després ho deixen aquí. És una mala pràctica, un mal exemple. Cal estar cec cerebralment per fer això perquè ells mateixos han d'estar farts de veure al seu voltant persones que ho estan passant malament. Deixar aliments als contenidors és un espectacle que s'ha d'evitar. No és seriós», afirma el director del Banc d'Aliments, Juan Vicente Peral.

Les xarxes socials estan plenes de comentaris que retreuen que s'abandonin aliments benèfics al costat dels contenidors, el que testifiquen amb imatges i vídeos. És el cas d'una alacantina que va veure al barri de Los Angeles gran quantitat de litres de sopa al costat de les escombraries i que va pensar que estaven caducats. Explica que va comprovar que no era així i que va veure acostar-se a una dona que va tirar més productes. El va recollir i el va oferir a una associació d'aliments. Reclama que es posi remei perquè ningú tiri a les escombraries menjar del Banc d'Aliments, Càritas i altres ONG.

Precisament, darrere del local de Càritas de l'església de Sant Josep altra ciutadana va trobar una bossa en un contenidor amb tres llaunes de mongetes de 850 grams i dues bosses de crema de verdures amb caducitat el 2021.

Un altre alacantí reconeixia que ell mateix s'ha dut dues vegades aliments que algú va deixar a la parada del tramvia a la Universitat i que ha tret en ocasions de contenidors productes que no havien caducat perquè li falten recursos. El president de l'associació de veïns Sol d'Alacant del barri Miguel Hernández, Lisardo Gabarre, ha vist paquets de llet abandonats al seu barri «i aliments que molta gent no sap cuinar, com els llegums».

Però no només passa en zones modestes, també ha trobat aliments tirats a Florida Babel i darrere del ADDA, en ple centre d'Alacant.

El mateix director del Banc d'Aliments va veure recentment al carrer Pablo Iglesias dos paquets d'arròs sobre un contenidor. «Algunes persones seleccionen el que els interessa i el que no, el deixen damunt dels contenidors, en lloc de tornar-lo a l'entitat benèfica. És una qüestió d'educació demanar només el que necessiten del lot, renunciar al que no i tornar-lo. No ho deixis al carrer sinó en l'entitat benèfica ».

Peral va explicar que la situació d'alarma alimentària de 2013 ha passat. En aquells dies tenien uns 50.000 beneficiaris i ara uns 35.000. Creu Roja té el mateix. «El subministrament és important. Hi ha més qualitat i varietat que fa 5 anys en els aliments que es lliuren. Hi continua havent necessitat però la situació està controlada perquè, afortunadament, tenim aplec important de donacions públiques i privades ».