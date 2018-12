El Suprem rebutja paralitzar l'expedient d'exhumació de Franco

El Tribunal Suprem rebutja de moment paralitzar l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el que havia estat sol·licitat com a mesura cautelar per la família del dictador mentre es resolia sobre el fons del recurs que han presentat contra l'ordre del Consell de Ministres que va iniciar el projecte per treure les restes de la Basílica de la Vall, on es troben des de fa 40 anys.

Segons el parer de la Sala, l'acord del Govern recorregut no justifica per si mateix l'exhumació de les restes de Franco ni produeix una situació irreversible que faci perdre la finalitat del recurs.

La sala secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem s'ha reunit aquest dilluns per estudiar la mesura cautelar sol·licitada per la família Franco. Els néts del dictador demanen al tribunal que paralitzi l'exhumació mentre estudia en profunditat el recurs i dicta sentència.

Els magistrats han rebutjat la mesura cautelar i, per tant, de moment permeten que l'exhumació tiri endavant. Consideren que l'acord del Consell de Ministres que impugna la família "no justifica per sí mateix l'exhumació" de les restes del dictador "ni produeix una situació irreversible".



Avís a la família i al govern espanyol

En una nota, els magistrats apunten que el recurs és prematur ja que encara falta que el Consell de Ministres aprovi un acord motivat per fer efectiva l'exhumació. Deixa la prota oberta a la família, doncs, perquè en aquell moment es torni a adreçar al tribunal per demanar la cautelar. A més, avança que el trasllat de les restes de Franco no es podrà efectuar fins que el Suprem no hagi resolt els recursos que tingui sobre la taula que afectin l'exhumació.



Passos fets per l'executiu de Sánchez

A l'agost, el Consell de Ministres aprovava el primer decret per iniciar l'exhumació. Es tractava d'un canvi en el redactat de la Llei de Memòria Històrica que incloïa que només podien estar enterrats al Valle de los Caídos víctimes de la Guerra Civil. Franco, mort el 1975, quedava fora d'aquest plantejament i, per tant, donava la cobertura legal a l'executiu de Pedro Sánchez per tirar endavant l'exhumació.

Posteriorment, el 8 de novembre, el Consell de Ministres aprovava un altre acord que donava continuïtat al procediment administratiu per continuar amb els passos per treure les restes de Franco del Valle de los Caídos. Entre d'altres, ordenava a la ministra de Justícia, Dolores Delgado, que remetés a l'Ajuntament de San Lorenzo del Escorial el projecte necessari per portar a terme l'exhumació i que han redactat des de Patrimoni Nacional. També es sol·licitava a la direcció general de Salut Pública de la conselleria de Sanitat de Madrid un informe no vinculant sobre el projecte d'exhumació.

En el recurs de la família, demanen que s'impugni aquest acord del Consell de Ministres i apunten que pot generar "perjudici irreparable en drets o interessos legítims" i també apuntava a "irregularitats" prèvies, per exemple, en el fet de canviar la llei de Memòria Històrica per afectar només a Franco i no a la resta de persones enterrades que no van morir durant la Guerra Civil.

Ara, amb la decisió del Suprem el govern espanyol pot continuar amb els procediments per exhumar el dictador, que esperen tenir a punt a principis del 2019.



Futur emplaçament per a les restes

La família del dictador ha expressat la voluntat d'enterrar Franco a la cripta de la Catedral de l'Almudena, on la família hi té comprat un espai i també hi està enterrada la filla del dictador. El govern espanyol ho vol evitar esmenant la Llei de Memòria Històrica per introduir que no es pugui enterrar el dictador en cap lloc públic i també castigant amb multes o tancament d'espais públics si es fa enaltiment de la dictadura. El PSOE va anunciar les esmenes però encara no les ha presentat perquè la Mesa continuant el termini d'esmenes.