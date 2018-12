La Cambra dels Comuns votarà el pacte del Brexit a partir del 14 de gener

May va afirmar que no hi ha cap «complot» per mantenir el Regne Unit a la unió duanera.

May va afirmar que no hi ha cap «complot» per mantenir el Regne Unit a la unió duanera. reuters

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va prometre que l'acord de divorci amb la Unió Europea serà sotmès a votació a la Cambra dels Comuns la setmana del 14 de gener, només una setmana abans de la data límit i més tard del que reclamava el Partit Laborista. May va comparèixer davant del Parlament britànic per informar sobre el Consell Europeu de la setmana passada, en el qual esperava obtenir noves «garanties» sobre la frontera entre Irlanda i Irlanda del Nord, de tal manera que quedés clar que la salvaguarda acordada no es prorrogaria indefinidament en el temps.

Encara que els Vint-i-set ja han deixat clar que no hi haurà renegociació del Tractat de Retirada, sí que han posat per escrit que el backstop irlandès és l'últim recurs per evitar la «frontera dura» i que, si s'activa, tots treballaran perquè es perllongui durant el menor temps possible.

May va insistir davant dels diputats que no hi ha cap «complot» per «mantenir» el Regne Unit a la unió duanera i va destacar que els compromisos «tenen estatus legal». Les conclusions dels consells europeus són vinculants per a tots els Estats membres, si bé els Vint-i-set van matisar que no tenen valor jurídic i no alteren ni completen l'acord de divorci.

La primera ministra va defensar que, a les seves reunions amb altres líders, va reflectir «fermament» els dubtes plantejats pels diputats, fins i tot mantenint unes converses «enèrgiques», terme que ja va utilitzar divendres per referir-se a les seves públiques discrepàncies amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker

Així, va admetre que és «possible» que hi hagi més «aclariments» en el futur sobre la frontera irlandesa, al mateix temps que va promtre estudiar noves fórmules amb les quals donar a la Cambra dels Comuns més poder sobre aquest controvertit assumpte, que va motivar fins i tot una moció interna contra May dins del Partit Conservador la setmana passada.

En aquest sentit, el líder de l'oposició britànica, el laborista Jeremy Corbyn, va anunciar la presentació d'una moció de censura contra la primera ministra, un procediment equivalent a una reprovació i molt diferent a una moció de censura contra el Govern, que provocaria un canvi d'Executiu o la convocatòria d'eleccions.

Corbyn va assenyalar que considera «inacceptable» la decisió de May de posposar fins a la tercera setmana de gener la votació al Parlament sobre l'Acord de Retirada de Regne Unit de la UE i va presentar una moció de censura contra la persona de la primera ministra per no permetre una votació immediata.

«Està clar que és dolent i inacceptable que hàgim d'esperar gairebé un mes fins a poder votar una qüestió decisiva per al futur d'aquest país», va explicar Corbyn en la seva compareixença parlamentària. «La primera ministra ha rebutjat obstinadament que es voti en la data a la qual va accedir a fer-ho. És inacceptable de qualsevol manera que es miri», va argumentar.

Per part seva, la Comissió Europea va recordar que la Unió Europea considera que l'acord de sortida negociat amb el Regne Unit és «el millor i l'únic possible», de manera que manté tancada la porta a renegociar-lo i considera que la discussió sobre un possible segon referèndum és un «debat intern» britànic en el qual no hi participarà.

«El segon referèndum és un debat intern al Regne Unit. No tenim absolutament res a dir», va assenyalar el portaveu en cap de l'Executiu comunitari, Margaritis Schinas, en ser preguntat per aquesta qüestió.

«L'acord sobre la taula és el millor i l'únic possible, no serà reobert ni renegociat», va afegir, per recordar després que els líders de la Unió Europea van oferir en una cimera dijous passat «tots els aclariments possibles» per ajudar a que el pacte sigui aprovat per la Cambra dels Comuns.