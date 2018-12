Cas Laura Luelmo : Bernardo Montoya, el detingut per la mort de la jove professora va tractar de fugir a peu

Bernardo Montoya, el detingut pel crim de Laura Luelmo, va tractar de fugir a peu quan aquest dilluns va sospitar del seguiment que estava practicant al seu cotxe la Guàrdia Civil, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.

L'arrestat es troba en el Lloc de l'Institut Armat a Valverde del Camí, a l'espera que sigui interrogat i, posteriorment, passi a disposició de la jutge instructora d'aquesta localitat de Huelva, que ha decretat el secret de sumari i dilluns a les 18.40 hores va ordenar l'aixecament del cadàver.

La llei fixa un màxim de 48 hores abans que Bernardo Montoya passi a disposició de la jutge. En el Lloc de Valverde del Camí es troben els especialistes de la Unitat Central Operativa (UCO) que van participar en altres interrogatoris com el de Diana Quer.

El principal sospitós de la mort de la professora de 26 anys natural de Zamora va parar el cotxe i va sortir corrent camp a través quan es trobava a la perifèria del Campillo, el poble de Huelva on vivia la Laura. El presumpte autor del crim residia en una casa al carrer Còrdova, davant de la jove, concretament en un antic habitatge que temps enrere va ser propietat del clan familiar dels Montoya.

Bernardo té 50 anys (va néixer el 1968) i la seva família és originària de Badajoz. Aquest dimarts, 24 hores després que un voluntari alertés que havia descobert roba de dona, portant a la Guàrdia Civil a trobar el cos de la mestra natural de Zamora, agents de l'Institut Armat van desplegar un ampli dispositiu al carrer del Campillo on vivia de lloguer la jove.

Bernat és germà de Luciano Montoya, un veí al qual es va descartar com a sospitós del crim perquè el 12 de desembre, dia de la desaparició de Laura Luelmo, es trobava intern a la presó d'Ocaña (Toledo). La presó li va concedir un permís aquest dilluns, el mateix dia que va aparèixer el cos amb senyals de violència.

No obstant, aquest veí, amb un historial de violència cap a les dones, té un germà bessó, Bernat, que també va complir una condemna per assassinar a dues ancianes i, posteriorment, una altra per dos robatoris amb violència. Aquest segon sí estava en llibertat quan va desaparèixer Laura Luelmo.