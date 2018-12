Cas Laura Luelmo: Bernardo Montoya va matar una dona gran

Bernardo Montoya, el detingut per la seva presumpta relació amb el crim de Laura Luelmo a El Campillo (Huelva), portava dos mesos en llibertat després de sortir de la presó el passat mes d'octubre una vegada que va complir una condemna de dos anys i deu mesos per dos robatoris amb violència contra dones ocorreguts el 2015, segons confirmen a Europa Press fonts coneixedores del cas.

Prèviament, va complir una altra condemna de 17 anys i nou mesos, en aquesta ocasió per l'assassinat, obstrucció a la justícia i violació de l'habitatge d'una dona de 82 anys a Cortegana, a uns 50 quilòmetres del Campillo, el poble on vivien en l'actualitat Laura Luelmo i el principal sospitós de la mort d'aquesta mestra zamorana de 26 anys.

Durant la seva primera condemna, confirmada per l'Audiència Provincial de Huelva el 1997, Bernardo va aprofitar un permís penitenciari concedit el 2008 per intentar agredir una jove de 27 anys que passejava per un parc del Campillo, ferint al gos de la noia d'una punyalada. Va ser condemnat per amenaces pel Jutjat Penal número 3 de Huelva a un any i sis mesos.

Addicte a la cocaïna i l'heroïna

Bernardo té 50 anys (va néixer el 1968) i la seva família és originària de Badajoz. Dels nou germans del clan dels Montoya destaca l'historial d'agressions contra dones de Luciano, bessó de Bernardo, i que va ser descartat com a sospitós de la mort de Laura Luelmo a l'estar a la presó d'Ocaña (Toledo) el 12 de desembre, el dia que va desaparèixer la mestra natural de Zamora.

El principal sospitós de la mort de Laura Luelmo va ingressar a la presó per la mort d'una dona de 82 anys. Els fets van passar el 13 de desembre de 1995, quan Bernat patia una greu addicció a l'heroïna i la cocaïna des de feia diversos anys, motiu pel qual l'Audiència Provincial de Huelva va aplicar al delicte d'assassinat un atenuant analògica.

La sentència, consultada per Europa Press, explica que Bernardo va ser condemnat a 17 anys de presó per assassinar a aquesta anciana i també li va imposar la prohibició de tornar al municipi de Cortegana durant un període de cinc anys per un delicte d'assassinat, obstrucció a la justícia i violació de domicili.

Així mateix, l'Audiència va condemnar a indemnitzar el fill de la víctima amb 72.000 euros en concepte de responsabilitat civil "pels perjudicis causats i derivats de la mort de la seva mare".

Va voler impedir que l'anciana testifiqués

L'Audiència va considerar provat que els fets van tenir lloc cap a les 23.30 hores del dia 13 de desembre de 1995, quan Bernat Montoya, proveït d'un matxet "i amb la finalitat d'acabar amb la vida" de la víctima, va penetrar en el domicili d'aquesta "per impedir que pogués declarar en contra seu" en un judici que s'havia de celebrar contra el condemnat per delictes de violació de domicili i lesions causades a la morta.

D'aquesta manera, l'encausat va entrar en l'habitatge de la víctima "a través del forat d'una de les finestres de la casa, el vidre va obrir d'una empenta", i, un cop al dormitori, "es va amagar darrere de la porta de l'habitació ". "De forma sorprenent i inopinada, i sense dir res, va escometre" a la dona amb el matxet que portava a l'entrar la víctima en aquesta habitació.

Bernat li va clavar a l'anciana una punyalada a la regió dorsal, caient la dona a terra, després del que el condemnat "es va abalançar sobre ella i li va clavar sis punyalades al coll", que li van causar la mort. Aquesta sentència es va considerar ja complerta en l'any 2013.

El clan dels Montoya s'ha vist involucrat en diferents altercats. A l'abril de 2008, una jove de 27 anys va ser atacada per un home quan passejava amb el seu gos per un parc del Campillo, a uns 30 quilòmetres de Cortegana. La jove va aconseguir que no es consumés l'agressió, en part gràcies al seu gos de la raça pastor alemany, que va rebre una punyalada de 15 centímetres.

Trencaments i torna a delinquir

Fonts penitenciàries consultades per Europa Press confirmen que el 2010 el Jutjat penal 3 de Huelva va condemnar a Bernardo Montoya per aquests fets a la pena d'un any i sis mesos. L'intern va trencar un altre permís complint la condemna per l'assassinat de la dona de Cortegana. Va ser entre desembre de 2009 i octubre de 2010, data en la qual va tornar voluntàriament a la presó. Per aquest trencament, en el seu historial penitenciari consta una condemna de 180 dies que es va executar el 2013.

Bernando Montoya va abandonar la presó definitivament en una primera ocasió al març de 2015. Van passar tres mesos fins que, al juny d'aquest any, va tornar a cometre dos robatoris més amb violència contra dones. El Jutjat Penal 3 de Huelva va tornar a condemnar-lo, en aquesta ocasió a dos anys i deu mesos, quedant en llibertat l'octubre de 2018. Dos mesos després, el 18 de desembre, va ser detingut de nou per la Guàrdia Civil per ser el principal sospitós de la mort de Laura Luelmo.