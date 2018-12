Imputen Francisco Camps pel contracte a Orange Market per a Fitur de 2009

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha imputat l'expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps pel contracte a Orange Market, empresa de la trama Gürtel, per a la instal·lació de l'estand de l'autonomia a Fitur l'any 2009. El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 atén així la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que va sol·licitar la citació de Camps en qualitat d'investigat pels presumptes delictes de prevaricació administrativa i frau a l'administració, «sense perjudici que pogués resultar la seva participació criminal en l'adjudicació i/o pagament d'altres contractacions irregulars objecte de la present peça 5 que no haguessin prescrit». L'acte del magistrat no indica cap data en concret de moment per a la citació, i explica que la convocatòria de l'expresident a l'Audiència Nacional s'assenyalarà en funció de les disponibilitats de l'agenda del jutjat.