Índia Almenys 6 morts en un foc en un hospital

Almenys sis persones van morir i 146 van resultar ferides com a conseqüència d'un incendi en un hospital de la ciutat índia de Bombai, segons un balanç preliminar de les autoritats, que van advertir que podria haver persones atrapades a l'interior del edifici. Entre les víctimes mortals hi ha un nadó de cinc mesos. Segons els equips d'emergència, el foc es va originar a la planta baixa, on s'emmagatzemaven canonades de plàstic, i es va estendre a altres pisos. L'immoble estava en obres per afegir un nou mòdul.