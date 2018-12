PP i Cs no arriben a un acord a Andalusia i es marquen el dia 26 com a data límit

El PP i Cs van acordar seguir negociant un acord programàtic que permeti la governabilitat d'Andalusia atès que encara no han aconseguit arribar a punts comuns principalment en matèria de regeneració democràtica. A més, un altre punt de desencontre ha estat la composició de la Mesa del Parlament, una negociació que han establert que es tancarà com a molt tard el 26 de desembre, un dia abans que es constitueixi la XI Legislatura.

Al final de la segona reunió entre les comissions polítiques del PP i Cs que piloten les negociacions per tancar un acord de govern a Andalusia, van comparèixer davant els mitjans els líders andalusos de sengles forces, Juanma Moreno i Juan Marín, respectivament, que es van mostrar convençuts que l'acord finalment serà possible i que «en un parell de dies» podran superar els esculls amb què s'han trobat en el pla programàtic.

Els suports que necessiten per tancar la composició de la Mesa és uns dels principals obstacles que han trobat en la negociació, ja que mentre que Cs vol que el PSOE-A s'abstingui, el PP-A creu que els andalusos van votar el 2-D que els socialistes «no siguin protagonistes dels canvis» i que, a més, «posaran pals a roda», si bé respecta la «visió i estratègia» que vulguin mantenir els de Marín en aquest sentit. Amb l'abstenció del PSOE, PP i Ciutadans no necessitarien els vots favorables de Vox per a la investidura. Moreno va assegurar que aquesta participació del PSOE «no és necessària».



El PP no negocia amb Vox

«Quan vols fer un canvi no és possible que participi qui vols canviar», va destacar Moreno, qui preguntat per la seva fórmula per al repartiment de la Mesa va explicar que aquesta passa perquè Cs i PP tanquin un acord i la resta de forces «es posicionin». A més, va garantir que no està negociant amb Vox de manera paral·lela, encara que sí estan mantenint converses «i escoltant» totes les forces «que truquen» a la seva porta.